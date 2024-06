Mark Rutte excelleerde in internationale politiek maar laat wel Nederland in uiterst deplorabele situatie achter Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 130 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt
Econoom en jurist

Nederland moet uit deze deplorabele situatie worden gebracht door een wel heel bizar staatsrechtelijk vehikel dat we programkabinet noemen.

De benoeming van Mark Rutte tot nieuwe NAVO-chef is een felicitatie waard. Door zijn langdurig premierschap heeft Rutte genoeg ervaring kunnen opdoen in internationale contacten en netwerken om deze hoofdprijs voor politici van de lidstaten van de NAVO binnen te kunnen halen.

Vriend en vijand zijn het erover eens dat Rutte in de internationale politiek Nederland goed op de kaart heeft gezet en heeft vertegenwoordigd. Dit in schril contrast met zijn verdienste als langstzittende premier die alle belangrijke zaken voor zich uit schoof en de Nederlandse burgers in een uiterst deplorabele situatie achterlaat.

Alle bekende crisissen van klimaat, energie, de woningmarkt en andere, vinden hun oorsprong in het door kabinetten van Rutte maar vooruitschuiven van problemen. Met gevolg dat Nederland anno 2024 bijna verdrinkt in de vele complexe problemen waar de samenleving nog net niet door bezwijkt.

De Nederlandse samenleving is verdeeld en gepolariseerd. Mede veroorzaakt door grootschalige affaires zoals de toeslagenaffaire en het Groninger gasdossier die het vertrouwen en geloof in de politiek en de overheid bij de burgers op een dieptepunt heeft gebracht.

Nederland moet uit deze deplorabele situatie worden gebracht door een wel heel bizar staatsrechtelijk vehikel dat we programkabinet noemen. Met sommige niet onomstreden beoogde PVV ministers in haar gelederen.

Wat door Rutte een gaaf landje nog steeds wordt genoemd is in werkelijkheid een land geworden waar je als burger niet echt heel blij van wordt of goed in kunt leven. De kwaliteit van het onderwijs en de zorg is uiterst zorgwekkend aan het worden. Veel burgers hebben moeite om het hoofd boven water te houden.