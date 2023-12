Mark Rutte en Geert Wilders zijn samen schuldig aan het vacuüm in dit land Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 160 keer bekeken • bewaren

Niks gaat goed in ons Nederland.

Wie nog denkt en gelooft dat wij in een “gaaf landje” wonen, vergist zich. Wij zijn bezig met het afbouwen van onze beschaving.

Sinds Rutte III zijn al onze funderingen verkocht aan hen die belust zijn op geld en winst. Wie wil zorgen of onderwijs geven, wie iets voor de samenleving wil betekenen, wordt gedwongen om mee te doen aan die winst draaiende machine genaamd Rutte’s “gaaf Nederland”.

In een land waar geld en winst regeren wordt steeds minder samengeleefd. Empathie, barmhartigheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid, fatsoen… die zijn sinds Rutte uit onze samenleving verdreven. De kabinetten-Rutte III en IV hebben er voor gezorgd dat u en ik, de mens, een bodemloze put zijn geworden waaruit men het geld vissen kan. Zodra we een kans zien om van elkaars ellende te profiteren, dan pakken wij die ook. Anders overleven wij het zelf niet.

Wij moeten meedraaien. Wij moeten dansen op de muziek die Rutte speelt en speelde. Enig verzet tegen het onmenselijke beleid van Rutte III en IV zou het einde zijn van je carrière of je faillissement betekenen.Als je leven eenmaal loopt, dan kan je moeilijk uit de rijdende trein springen. Om zelf te overleven en om je kinderen groot te brengen pas je je gedwongen aan. Ook als je ziet en denkt: “Dit deugt voor geen meter.” Ook als je ziet en merkt dat je eigen “overleven” ten koste gaat van empathie, barmhartigheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid, tegen het fatsoen in… ten koste van je medemens. Jij laat het toe. Jij doet (gedwongen) eraan mee.

Pijnlijk. Maar zo werkt de macht. De macht die ons gegrepen heeft.

Wij zijn niet bij machte om de mistanden te bestrijden op het niveau waarop de macht floreert. Wij zijn klein. Wij moeten in ons alledaags leven nog rond zien te komen. Eens in de zoveel jaren geven wij het vertrouwen over aan hen van wie wij denken dat ze voor ons zullen opkomen. Op de manier zoals wij denken dat het rechtvaardig en eerlijk is. Ons eigen belang voorop, daarna alle anderen.

Sinds wanneer het met onze wereld het niet goed gaat, daar kan de vinger niet op leggen. Dat er degelijk iets mis is, hebben historici, als geen ander vastgelegd. De geschiedenis herhaalt zich continu. Met alle gevolgen van dien. Vooral voor u en mij. Wij, de kleine mens.

De machthebbers spelen en zingen, en wij dansen. Vooral op de vooravond van de verkiezingen, dan stellen wij onze ogen en oren wijd open voor de boodschappen van hen die ons uit onze eigen ellende mogelijk zullen redden. Bedrogen zullen wij ons pas gaan voelen als onze stem niet heeft bereikt waar we op hoopten. Murw en moe van onze alledaagse zorgen laten we het uiteindelijk los en laten we serieuze kritiek op de door ons vertrouwde politici los.

Wij doen eraan mee. Wij blijven eraan mee doen zonder dat wij ons verdiept in hebben wat onze stem met zich mee brengt en brengen zou. Voor de echte inhoud hebben wij geen tijd. Wij moeten vooral overleven, de rekeningen en de boetes betalen, wij laten ons van alles aanpraten door onze politici, en ook door die haatdragende politici die de schuld van onze ellende en onze pijn en zorgen bij een andere, in soortgelijke ellende als die van ons diep gezakte medemens in de schoenen schuift.

Meneer Wilders.

Op een punt ben ik het met hem zeker eens. Immigratie is een groot probleem. Waar hij en ik fel tegenover elkaar staan is het antwoord op de vraag voor wíe immigratie nou een groot probleem is. Voor immigranten zelf of voor ons?

Ik zie ze elke dag. Dakloos en zonder eten. Ongewenst. Naar de randen van de wereld geduwd. Hetzij door de regeringen van de eigen komaf, hetzij door hen die de macht hebben over de samenlevingen waar zij noodgedwongen stranden. Uitbuiting door de “werkgevers” is hen ook niet bespaard. Geld hebben hebben zij broodnodig. En daarvoor moeten zij hun mens zijn vaak opgeven.

Wees eens eerlijk. U. Hoe kijkt u zelf, als u de tijd hebt om u echt over de inhoud te buigen, hoe kijkt u naar onze immigranten? Hun Zij-zijn, is het een probleem van ons of van henzelf? Misbruik van hen maken en tevens alle mensenrechten afpakken, maakt u dat niet bezorgd? Uw stem heeft het mogelijk gemaakt. Wie gaat onze immigranten voortaan beschermen? U? Ik? Wie, alstublieft?

Harteloos zijn is een keus.

Als meneer Wilders er voor had gepleit dat de hartimplantaten voor iedereen uit de basisverzekering bekostigd zullen worden, oftewel een goed hart gratis voor iedereen, dan had ik wellicht ook op hem gestemd. Helaas hebben Rutte en de zijnen, gevolgd door meneer Wilders met zijn haatdragende hart, ervoor gezorgd dat we geen hart meer hebben, en een verzorgingsstaat al helemaal niet, en geen empathie, barmhartigheid, fatsoen…

Kerst komt er aan. Onze redding uit dit onmenselijke, haatdragende vacuüm, wellicht? Geld en haat en daarop gebaseerde macht is de grootse vijand van de mensheid.

Rutte III en IV en meneer Wilders hadden al jaren geleden hartimplantaten moeten ondergaan. Humane botox op kosten van de staat. Geen eigen risico. Voor hen geen boetes op het ziek zijn. Voor ontmenselijking en de haatdragende taal geven wij hen, boven ons, voorrang op de wachtlijsten van de GGD. En als ze straks niemand hebben om voor hen te zorgen als ze oud zijn, dan worden wij hun mantelzorgers.