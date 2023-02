‘Mark Rutte en Geert Wilders voor de 400.000ste keer in debat’

Over een maand vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Maar wie weet welke standpunten de partijen in de provincie innemen? “Gelukkig kwam EenVandaag gisteren met een aankondiging die ons kan helpen om een keuze te maken. Er komt een debat op 13 maart met zeven politiek leiders over stikstof, migratie en economie. Vooral die laatste twee zijn interessant: politici die niet op de kieslijst staan over onderwerpen waarover de provincie niet gaat.”

“Hoogtepunt van de avond is wat we ondertussen wel de Klassieker mogen noemen: Mark Rutte gaat in debat met Geert Wilders over het thema migratie. Het is een jubileum. Het is inmiddels de 400.000ste keer dat we naar deze krachtmeting mogen kijken. Wat voor verkiezing er ook is, op de een of andere manier eindigt het altijd met Geert Wilders en Mark Rutte die elkaar een wegloper noemen terwijl ze proberen het woord gelukszoeker met zoveel mogelijk walging uit te spreken.”