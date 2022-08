Mark Rutte langstzittende premier bij gebrek aan beter

6 aug. 2022 - 8:57

Juist het gebrek aan beter heeft als reden dat er geen alternatief is, geen perspectief en het een autocratisch TINA systeem is. Er wordt niet geregeerd, maar het doel is het behoud van macht om de status quo in stand te houden. Het wordt gebracht als vergoelijking van een falende overheid, waar ik in het verleden al genoeg voorbeelden voor heb gegeven. Het ligt aan het blok beton met een onterecht superioriteitsgevoel van de premier, die niet eens de integriteit heeft om op te rutten na het Toeslagschandaal, de 1150 uit huisgeplaatste kinderen, de 270.000 slachtoffers op zwarte lijsten, de gaswinning slachtoffers, de Chroom 6 puinhoop, de Q-koorts wegkijkerij. Als hij het dan nog snapt, dan heeft hij narcistische trekjes, die geen kritiek kunnen verdragen en alle schuld altijd bij anderen neerlegt. Zelfs zijn beleid is gericht om alle verantwoordelijkheden, controle en toezicht te manipuleren in zijn voordeel. Juist het feit dat het nu constant wordt geroepen, wijst op een lethargisch politiek stelsel, waarbij de coalitie partijen met hun kadaverdiscipline de dienst uit maken en zelfs de MSM doet er aan mee. Niemand is onmisbaar en je weet pas of iemand beter is, als hij of zij en zelfs het ambt op zich neemt. Wanneer is het genoeg, als er nog meer corruptie en machtsmisbruik boven tafel komt. Me dunkt, dat al het gene wat geconstateerd is in de laatste 4 jaar voldoende moet zijn om het veld te ruimen en niet meer terug te komen.