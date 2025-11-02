Marjolein Moorman wil nu geen leider GroenLinks-PvdA worden

Het kersverse GroenLinks-PvdA-Kamerlid Marjolein Moorman stapt nu niet in een strijd om het leiderschap van de partij. Dat heeft ze verklaard in haar eigen podcast, meldt de NOS:
Moorman zegt het "heel logisch" te vinden als Jesse Klaver de nieuwe fractieleider wordt als opvolger van Frans Timmermans. Ze wijst erop dat Klaver al "superlang in de Tweede Kamer zit" en al ervaring met een formatie heeft. Moorman heeft dat naar eigen zeggen vrijdag ook al te kennen gegeven aan Klaver en de fractie. Ze erkent dat ze zelf ook ervaring heeft, vooral in het stadsbestuur van Amsterdam en ook met coalitievorming, maar noemt Klaver "voor de komende tijd de meest logische en verreweg de beste keuze".
Moorman was eerder fractievoorztitter en wethouder in Amsterdam. De fractie van GroenLinks-PvdA moet morgen een nieuwe voorzitter kiezen omdat Frans Timmermans op de uitslagenavond van de Tweede Kamerverkiezingen na verlies zijn functie heeft neergelegd.
In het boek Een Links Verhaal beschrijft journalist Coen van de Ven dat Moorman, net als Klaver, eerder al wel de ambitie had de nieuwe partij te gaan leiden. Dat werd getorpedeerd door de komst van Timmermans. Wie er de nieuwe lijsttrekker wordt, wordt later door de partij beslist.
Meer over:groenlinks-pvda, politiek, actueel
Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.