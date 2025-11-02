Marjolein Moorman wil nu geen leider GroenLinks-PvdA worden

Moorman zegt het "heel logisch" te vinden als Jesse Klaver de nieuwe fractieleider wordt als opvolger van Frans Timmermans. Ze wijst erop dat Klaver al "superlang in de Tweede Kamer zit" en al ervaring met een formatie heeft. Moorman heeft dat naar eigen zeggen vrijdag ook al te kennen gegeven aan Klaver en de fractie. Ze erkent dat ze zelf ook ervaring heeft, vooral in het stadsbestuur van Amsterdam en ook met coalitievorming, maar noemt Klaver "voor de komende tijd de meest logische en verreweg de beste keuze".