Marjolein Faber lekt in haar boek uit de ministerraad, dat is strafbaar. Oppositie wil onderzoek

Volt en DENK overwegen een formele klacht in te dienen tegen voormalig minister van Vreemdelingenhaat Marjolein Faber (PVV) wegens het openbaar maken van vertrouwelijke ministerraadsgesprekken in haar recente boek. Ook NSC overweegt zich hierbij aan te sluiten. Dat meldt EenVandaag. Faber beschrijft in haar boek discussies over asielmaatregelen, waarbij ze toenmalig minister Uitermark (NSC) verwijt haar voorstellen te willen 'slopen'. Het delen van zulke informatie is strafbaar en kan leiden tot een jaar gevangenisstraf of een boete van ruim 25.000 euro.

Volgens staatsrechtgeleerde Wim Voermans moet een meerderheid van de Tweede Kamer besluiten of er voldoende bewijs is, waarna de Hoge Raad de zaak kan behandelen. Een alternatief is dat premier Schoof zelf aangifte doet. NSC-leider Van Hijum vindt dat de premier deze stap moet zetten, omdat Faber "het vertrouwen ondermijnt, ook voor toekomstige kabinetten".

Mocht het inderdaad zover komen, zou het de eerste veroordeling zijn in de 170-jarige geschiedenis van deze wet. Volt-leider Dassen noemt het "heel raar" dat ministers de Kamer regelmatig afwimpelen met vertrouwelijkheid, maar vervolgens zelf kunnen citeren in boeken. DENK benadrukt dat het gaat om het beschermen van democratische principes.