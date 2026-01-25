Marjolein Faber: ‘Ik praat niet met Geert’ Kijk Nou Vandaag leestijd 1 minuten 193 keer bekeken Bewaren

Deze week veel opschudding aan de rechterkant van het politieke spectrum, en niet omdat Prins Bernard terug op de markt kwam (wij vragen ons nog steeds allemaal af wat zijn prijs per vierkante meter zal opleveren), ook niet omdat Mark Rutte daddy even goed in zijn zuidpool heeft laten kijken, maar omdat de PVV na jaren de eerste zware klap kreeg, en wel van binnenuit.

Gidi Markuszower en nog zes PVV'ers zijn opgestapt en hun eigen fractie begonnen. Om hierover te praten zijn wij bij Spijkers met Koppen gedwongen om haar te laten terugkeren in Café de Florin te Utrecht: de grand dame van beleid, Marjolein Faber.

“Er is geen enkele reden om aan te schuiven in dit gore azc van armetierige zeurclowns van de NPO die alleen maar woke gebrabbel uitbraakt rechtstreeks in de gehoorgang van de slaafse linkse communisten die ons land naar de verdoemenis helpen”, steekt Faber van wal. “Heeft u niet een beetje coulance?”