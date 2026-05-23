Marjan Minnesma, klimaatheld die met Urgenda de lakse Nederlandse Staat bestreed, overleden

Marjan Minnesma, de oprichter en directeur van klimaatorganisatie Urgenda, is op 59-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de organisatie op haar website. Minnesma was de drijvende kracht achter de rechtszaak van Urgenda tegen de Nederlandse Staat. De Hoge Raad oordeelde dankzij die zaak in 2019 dat Nederland op grond van het mensenrechtenverdrag (EVRM) verplicht is de uitstoot van broeikasgassen vóór 2020 met minimaal 25% te verminderen ten opzichte van 1990, een wereldwijd precedent.

In een interview met de Volkskrant, afgenomen vlak voor haar overlijden, zei Minnesma over de uitkomst van de Urgenda-zaak:

‘Ik was blij’, zegt ze droogjes. ‘Kijk, overheden luisteren voor geen meter naar waarschuwingen over de risico’s van klimaatverandering en stellen noodzakelijke maatregelen uit. Door die rechterlijke uitspraak kregen we in democratische landen een nieuw instrument waarmee noodzakelijke actie kon worden afgedwongen om de doelen te halen waaraan Nederland zich via internationale verdragen had gecommitteerd.

‘Als deze juridische overwinning iets heeft hersteld, is het de hoop. Na het debacle van de klimaatconferentie in Kopenhagen, 2009, lag de klimaatbeweging op haar gat. Iedereen was in mineur. Toen wij wonnen, kreeg ik geëmotioneerde reacties van mensen uit de hele wereld die zeiden: ‘Nu kunnen we door.’

Minnesma leed aan kanker. "Het was haar nadrukkelijke wens om zo lang mogelijk door te werken aan een schonere en gezondere wereld. Door haar ziekteproces privé te houden, kon zij haar aandacht zo lang mogelijk richten op wat ze het liefste deed."

Er is een condoleanceregister geopend op https://marjanminnesma.nl/