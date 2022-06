Marion Koopmans moet optreden Oerol afzeggen: 'Veiligheid niet gegarandeerd'

13 jun. 2022 - 10:43

Datzelfde kwam bij mij op! De persconferentie van Ernst Kuipers over het corona lange termijnplan geeft de sfeer in dit land goed weer. Geen plan, want de wettelijke basis ontbreekt. Het volk moet zelf in actie komen…. Wie kwetsbaar is bescherme zichzelf. De horeca is nog niet met een plan gekomen, onderwijs wel. Zij, die het hardste schreeuwden hebben de rest veroordeeld tot permanent risico lopen op ziekte! Weet iemand toevallig, of er een richtlijn is uitgegaan om virusremmende middelen voor te schrijven?