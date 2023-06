Marine Le Pen vraagt onderzoek naar buitenlandse inmenging. Conclusie: haar partij loopt aan de leiband van Moskou • Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 403 keer bekeken • bewaren

Een parlementaire commissie die op verzoek van Rassemblement National (RN) onderzoek heeft gedaan naar buitenlandse inmenging, is tot de conclusie gekomen dat de partij van Marine Le Pen onder invloed staat van Moskou. In een vernietigende conclusie schrijft onderzoeker Constance Le Grip dat het racistische RN een ‘transmissiegordel’ is van de Russische machthebbers.

RN had zelf om het onderzoek gevraagd in de hoop dat de onderzoekers het blazoen van de partij zouden oppoetsen. Le Pen staat te boek als een bewonderaar van massamoordenaar Vladimir Poetin. In 2014 sloot haar partij een lening van 9 miljoen euro af bij een Russische bank. Na de Russische invasie in Oekraïne liggen de banden van extreemrechtse Europese partijen met Moskou onder een vergrootglas.