Marine Le Pen verduisterde geld dat was bestemd voor medewerkers

PVDB2

17 apr. 2022 - 9:35

Misschien zouden ze in Frankrijk ook eens een integriteitsindex moeten samenstellen van landelijke en lokale politici net zoals we een kleine 10 jaar hier dat in Nederland doen. Waar de eerste 8 jaar steevast de VVD het mist integer of beter gezegd meest corrupt was. Met een goede tweede het CDA die de afgelopen twee jaar de positie op de lijst van de VVD overnam. Maar dat zijn partijen die vrij groot en aanwezig zijn. Aan de extreemrechtse kant heb je inderdaad het FVD die niet alles opgeeft maar de kroon spant natuurlijk de PVV die geen inkomsten heeft en in de afgelopen 10 jaar één van de meest corrupte “politici” annex “volksvertegenwoordiger” Statenlid Michael Heemels binnen de club had die 178.000 euro uit de PVV-kas stal. Voor drank, drugs en juwelen. En dat terwijl de PVV op veel minder plekken vertegenwoordig was. De PVV lucht op, Vriendin Le Pen doet het erger. In Frankrijk zou Le Pen dan ook een mooi plaatsje krijgen. 600.000 euro is niet niks. Zelfs met de 213.000 dollar die Wilders uit de VS ontving is het nog minder. Dus dat men op rechtse flanken ook wel wat weet van corruptie dat is duidelijk.

