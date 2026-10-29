Marine Le Pen-fan bekent dat terreuraanslag Frankrijk gericht was op 'moslims, Afrikanen en Noord-Afrikanen'

De 39-jarige extreemrechtse Franse terrorist Kevin T., die vorige vrijdag vanuit een rijdende auto met een machinepistool een aanslag pleegde in de Parijse voorsteden Trappes en La Verrière, heeft bekend dat hij doelwitten uitzocht die er "moslim, Afrikaans of Noord-Afrikaans" uitzagen. Dat meldt AFP op basis van een verklaring van het Franse Openbaar Ministerie. Bij de aanslag werd de 26-jarige Pengo Bossio Wangi, een Fransman van Congolese afkomst, vermoord. Nog eens zeven mensen raakten gewond, onder wie een kind. Drie slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis, een van hen in kritieke toestand. T. is aangeklaagd voor moord en poging tot moord met een terroristisch oogmerk. De rechtsextremist, een zelfverklaard aanhanger van het Rassemblement National van Marine Le Pen, ontkende eerder deze week nog dat zijn aanslag racistisch was. Inmiddels heeft hij verklaard dat hij de locatie koos omdat die een "bolwerk van islamisten" zou zijn. T. zegt ook "geen spijt" te hebben en noemt zijn aanslag "legitiem".
Volgens de antiterreurofficier van justitie Olivier Christen was de aanslag zeer zorgvuldig voorbereid. In september schafte Kevin T. onderdelen aan om zijn wapen effectiever te maken en ook een set handboeien. Bij een huiszoeking werden onder meer een geluiddemper, een bajonet en boksbeugels gevonden, naast een Koran, een Bijbel en Hitlers Mein Kampf. Ook lagen er stickers van het Rassemblement National, die volgens het OM overigens niet door de partij zijn gemaakt: de man ontwierp ze zelf en liet ze via Amazon drukken. Een bron rond het onderzoek meldt dat T. het afgelopen decennium steeds verder radicaliseerde in extreemrechtse richting.
De aanslag komt krap een half jaar voor de Franse presidentsverkiezingen, waarin Marine Le Pen de peilingen aanvoert. In heel Frankrijk waren afgelopen week demonstraties tegen het normaliseren van racistische haat zoals waar het Rassemblement National in uitblinkt. President Macron zei woensdag dat bepaalde extreemrechtse bewegingen, waaronder het RN, racisme hebben laten woekeren. Advocaat Romain Ruiz, die een van de slachtoffers vertegenwoordigt, zegt dat het RN Kevin T. de "ideologische munitie" leverde.
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