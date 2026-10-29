Marine Le Pen-fan bekent dat terreuraanslag Frankrijk gericht was op 'moslims, Afrikanen en Noord-Afrikanen'

De 39-jarige extreemrechtse Franse terrorist Kevin T., die vorige vrijdag vanuit een rijdende auto met een machinepistool een aanslag pleegde in de Parijse voorsteden Trappes en La Verrière, heeft bekend dat hij doelwitten uitzocht die er "moslim, Afrikaans of Noord-Afrikaans" uitzagen. Dat meldt AFP op basis van een verklaring van het Franse Openbaar Ministerie. Bij de aanslag werd de 26-jarige Pengo Bossio Wangi, een Fransman van Congolese afkomst, vermoord. Nog eens zeven mensen raakten gewond, onder wie een kind. Drie slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis, een van hen in kritieke toestand. T. is aangeklaagd voor moord en poging tot moord met een terroristisch oogmerk. De rechtsextremist, een zelfverklaard aanhanger van het Rassemblement National van Marine Le Pen, ontkende eerder deze week nog dat zijn aanslag racistisch was. Inmiddels heeft hij verklaard dat hij de locatie koos omdat die een "bolwerk van islamisten" zou zijn. T. zegt ook "geen spijt" te hebben en noemt zijn aanslag "legitiem".