Marijnissen: ‘Onwijs veel steun voor nationaliseren energiebedrijven’

11 feb. 2023 - 13:09

Lang geen slecht idee, het nationaliseren van energiebedrijven. Schril in tegenspraak hiermee is de stellingname van GroenLinks en/of GroenLinkstypes: kernenergie moeten we afwijzen omdat marktpartijen hier niet in geïnteresseerd zijn. Uh, hoezo marktpartijen? Is een dergelijke stellingname niet neoliberalisme ten top? Ja, dat is het en daarmee geeft GroenLinks zich te kennen. GroenLinks is al lang een neoliberale partij en dit is nog maar één voorbeeld.