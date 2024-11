'Marginalen', dat is de nieuwe benaming van de PVV voor veroordeelden

De verruwing van het taalgebruik in de Tweede Kamer houdt de gemoederen in de politiek en samenleving al geruime tijd bezig. In het begrotingsdebat over het departement Justitie en Veiligheid introduceerde PVV woordvoerder Emiel van Dijk een nieuwe benaming voor veroordeelde delinquenten, die hun straf nog moeten uitzitten, door deze groep als 'marginalen' te benoemen en zo als groep weg te zetten ( uitspraak is hier te volgen vanaf 24.55).