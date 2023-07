Marga Minco, schrijfster van onder meer Het Bittere Kruid, op 103-jarige leeftijd overleden

In Amsterdam is op schrijfster Marga Minco overleden. Ze werd 103 jaar. In 2019 ontving ze de PC Hooftprijs, de belangrijkste literaire prijs, voor haar hele oeuvre. Haar bekendste werk is Het Bittere Kruid uit 1957 waarin ze beschrijft hoe ze als enige van haar Joodse familie de oorlog overleefde. Na de bevrijding wordt ze ijzig ontvangen en merkt onder meer dat buren zich meester hebben gemaakt van de bezittingen van haar ouders. Die laatste ervaring duikt weer op als ze bij toekenning van de PC Hooftprijs ziet dat een van de medewerkers de kleinzoon is van degene die de bezittingen had gestolen, schrijft NRC.