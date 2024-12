Marechaussees balen van symboolpolitiek Faber: 'pure tijdverspilling' Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 2000 keer bekeken • bewaren

Medewerkers van de Koninklijke Marechaussee balen van de grenscontroles die ze in opdracht van PVV-miniser Faber moeten uitvoeren. Dat meldt de regionale omroep RTV Oost over de maatregel die nog tot juni duurt. Volgens marechaussees zijn de resultaten van de arbeidsintensieve operatie 'bedroevend'. In Overijssel werden de afgelopen week welgeteld twee mensen tegengehouden. Langs de hele Nederlandse grens gaat het om 10 personen die geweigerd werden. Ondertussen blijft door de symboolpolitiek van de PVV ander belangrijk werk liggen en loopt het opsporingswerk gevaar. Het aantal 'vangsten' daalt daardoor juist. De grensbewakers spreken van "een farce".

Afgelopen vrijdag was het even 'crisis' binnen de Koninklijke Marechaussee (KMar), blijkt uit onderzoek van Oost Nieuws. Een paar uur lang werd serieus overwogen om tijdelijk de stekker tijdelijk uit alle grenscontroles te trekken. In een interne mail die in handen is van deze omroep, wordt gesproken over 'problemen' op het hoogste niveau. Alle geplande controles zouden worden gestaakt, maar de KMar zag daar vrijdagavond uiteindelijk toch vanaf.

Faber verklaarde bij de start van de invoering van de controles voor de toegestroomde camera's dat ze zo 'illegale migratie' wil tegenhouden. Haar partij de PVV maakt kiezers graag wijs dat dat een enorm probleem is maar in de praktijk bestaat illegale migratie amper in Nederland. "Ik heb dit serieus nog nooit meegemaakt", aldus een medewerker van de KMar. "De grenscontroles zijn een grote schijnvertoning." Er zijn ook slechts 50 marechaussees beschikbaar voor de controles.

Een ander argument van Faber voor het instellen van de controles is het tegengaan van grensoverschrijdende criminaliteit. In de praktijk werkt de maatregel contraproductief in vergelijking met de normale werkwijze van de grensbewakers.. "De cijfers kelderen vergeleken met vorige maand."

Faber, die berucht is vanwege haar gebrek aan kennis van zaken, heeft de grenscontroles doorgevoerd zonder te willen luisteren naar kritiek of na te denken over de gevolgen en mogelijkheden. Zo is de marechaussee in de praktijk amper in staat mensen ter plekke te weigeren omdat de personen die gecontroleerd worden zich al in Nederland bevinden, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Schiphol waar reizigers gecontroleerd worden voordat ze de grens passeren. De controleteams hebben geen voorzieningen om eventueel ongewenste personen onder te brengen.

De Nederlandse Politiebond (NPB) onderschrijft in een reactie bij RTV Oost de ervaringen van de marechaussees en fileert de maatregel.

Bestuurder Koen Simmers spreekt van symboolpolitiek: "Een paar mensen buiten onze organisatie zonder ervaring in het vak denken het beter te weten. Dat gaat ten koste van ons werk en van collega's." De Marechausseevereniging (Marver) deelt de mening van de NPB. (...) "Door symboolpolitiek en het negeren van signalen uit het veld, zijn effectieve controles en belangrijke onderscheppingen ingeruild voor minder efficiënte verkapte verkeerscontroles aan de grens", zegt Simmers teleurgesteld. "Onze waarschuwing is dat dit niet alleen leidt tot het mislopen van opsporingsresultaten. Het zorgt er ook voor dat ervaren collega’s hun werk minder goed kunnen doen."