Marechaussee probeert met geweld asielzoeker te deporteren die daardoor in ziekenhuis belandt Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 153 keer bekeken • bewaren

Mensenrechtenorganisatie MiGreat wil opheldering over de manier waarop een Syrische asielzoeker met grof geweld wordt gedeporteerd naar Bulgarije. Dat valt te lezen in het AD. Op videobeelden gemaakt door MiGreat is te zien hoe de man in het vliegtuig vastgebonden is en een marechaussee zijn mond dichtdrukt waardoor hij geen lucht meer krijgt. De man is door de mishandeling in het ziekenhuis beland, hierdoor kon hij niet worden uitgezet.

Het AD meldt:

De Syriër zou op 20 mei uitgezet worden naar Bulgarije, waar hij al als asielzoeker geregistreerd stond. Na zijn vlucht uit Syrië werd hij daar in een detentiecentrum vastgezet en naar eigen zeggen mishandeld. Omdat hij zich in Bulgarije niet veilig voelde, vluchtte hij naar Nederland.

Twee activisten van MiGreat waren aan boord van het toestel om de uitzetting tegen te houden. Onder hen MiGreat-directeur en Joop-opiniemaker Roos Ykema. Zij laten weten dat de man met tiewraps aan zowel handen als enkels was vastgebonden en dat de hij in het cellencomplex al was vastgesnoerd.

In het filmpje is te zien hoe een begeleidend arts Ykema, die het voorval filmt, maant om weer te gaan zitten. “Deze meneer gaat gewoon naar het buitenland”, zegt hij. Ondertussen is op de achtergrond te horen dat de Syriër in paniek raakt en roept dat hij geen zuurstof krijgt. Uiteindelijk, nadat de piloot twee keer terug naar de gate is gegaan, werd de man per ambulance afgevoerd. Volgens de marechaussee verliep de uitzetting van de man “op reguliere wijze”, maar bevestigen ze ook dat zijn “gezondheid achteruit leek te gaan”.

MiGreat wil rapportages van de mislukte uitzetting opvragen, ook de medische. Volgens Ykema is het gebruik van geweld niet uniek, maar beelden ervan wél. De Syrische man werd na zijn ontslag uit het ziekenhuis vrijgelaten, omdat de termijn van uitzetting is verlopen. Hij kan nu alsnog asiel aanvragen in Nederland.