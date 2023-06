Marcel van Roosmalen zaagt Marga Bult bij de enkels af

Talkshowfenomeen en Druktemaker Marcel van Roosmalen komt nog even terug op zijn column van vorige week. Hij zei toen dat allround complotdenker Marga Bult D66-leider Sigrid Kaag een heks vindt. Bult eiste meteen een rectificatie, want dat had ze nooit gezegd. Van Roosmalen, die grote waarde hecht aan de feitelijke juistheid van zijn werk, zet het nu recht. “Marga Bult vindt Sigrid Kaag een onmens, een kreng, een trut. Ze vindt het prima om tegen haar te hitsen, maar ze vindt haar geen heks.”

“Marga Bult vindt ook dat de aarde vierkant is, dat boeren goed zijn voor het milieu, dat varkensvlees het lekkerste is als je een biggetje levend boven een vuurtje hangt. In het universum van Marga Bult bestaat stikstof niet, zijn dierentuinen ook natuur, is een jurk met drie mouwen een broek. In musea kun je de was ophangen, Zwarte Piet is en blijft een vrijheidsstrijder en als je kruidnagels een half uur in urine hangt werkt dat net zo goed als penicilline.”