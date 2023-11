Marcel van Roosmalen vreest de uitslag nu al: ‘Eén ding staat vast: u krijgt morgen spijt. En terecht!’

“Een roedel wolven in de donkerste bossen van Europa is beter georganiseerd dan wij”, vindt Marcel van Roosmalen. De Druktemaker vreest daarom de uitslag van de verkiezingen. “Waar hebben we dit aan verdiend? Wat hebben we het opperwezen aangedaan? Waarom worden we zo met zwepen geslagen? De tachtigjarige oorlog, de pest, de katholieke kerk, de Tweede Wereldoorlog, de Beeldenstorm, de Watersnoodramp, dat kut-Nederlands elftal, al die stomme talkshows, Jack van Gelder, Wolter Kroes, Wybren van Haga: hebben we dan nooit genoeg geleden? Houdt het dan nooit op?”