Marcel van Roosmalen verlangde enorm naar de stilte toen Caroline van der Plas begon te zingen

5 sep. 2023 - 13:01

Gisteren en vandaag wilde ik vroeg in de ochtend even het NOS Journaal checken. Tot mijn schrik bleek Goedemorgen Nederland weer begonnen. Gisteren zat daar voor de honderdduizendste keer Caroline van der Plas, vanochtend zat daar voor de honderdduizendste keer Dilan Yeşilgöz. De Omroep van de Onderbuik trapte na de zomerstop dus meteen af met hun omroep aan de kiezer om toch vooral lekker rechts te stemmen. De zomer is voorbij, ik zal het 'onafhankelijke' NPO1 in de ochtenduren dus weer moeten negeren om te voorkomen dat m'n dag al verpest wordt voor 'ie goed en wel is begonnen. Ik gok erop dat morgen Mona Keijzer aanschuift, donderdag Joost Eerdmans en vrijdag Fleur Agema. En dan mogen volgende week Caroline en Dilan weer terugkomen. En ja, Lilian Marijnissen is uiteraard ook van harte welkom, want Lilian is ook lekker anti-woke. In de wetenschap dat ook Op1 inmiddels een volledig rechtse signatuur heeft gekregen, verwacht ik dat Caroline, Dilan, Joost, Mona en een of meer van hun VVD- en BBB-collega's tot aan de verkiezingen toch minstens twee keer per dag aanschuiven. NPO1 laat ik de komende weken maar aan me voorbij gaan.

1 Reactie