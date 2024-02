Druktemaker Marcel van Roosmalen vertelt over zijn wekelijkse column bij De Nieuws BV. Over het eeuwige gevecht met de printer. Over de versprekingen. Over de keer dat Henk Bres rondjes ging rijden op het Mediapark nadat Van Roosmalen hem op de radio had vergeleken met een pollepel. En over zijn columns aan het begin van de coronapandemie. “Ik keek er echt naar uit om mensen te vertellen dat ze dood gingen en dat soort dingen.”