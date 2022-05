Marcel van Roosmalen: Dick Benschop kan niets, helemaal niets

Marcel van Roosmalen buigt zich als Druktemaker bij De Nieuws BV over het fenomeen Dick Benschop. De topman die Schiphol zou moeten leiden maakt een puinhoop van de internationale luchthaven. "Dick Benschop kan niets, helemaal niets," aldus Van Roosmalen. "Behalve dan in- en uit vliegtuigen stappen." Benschop ging er tijdens de grootste crisis op het vliegveld lekker een paar dagen tussenuit. Toch ziet Van Roosmalen nog wel een carrièreswitch voor de oud-bewinsdman van de PvdA. Een functie bij de Efteling. Daar hoort in de rij staan bij het business model.