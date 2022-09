Marc-Marie legt Gert (van Samson) uit waarom zijn witte heteromannenmening er niet toe doet Kijk Nou • Vandaag • leestijd 1 minuten • 617 keer bekeken • bewaren

Gert Verhulst, in Nederland vooral bekend van het tv-duo dat hij jarenlang vormde met hond Samson, heeft een talkshow op de Vlaamse televisie. In de eerste uitzending ging het over ‘woke’ en vond Verhulst dat hij het n-woord nog wel kon gebruiken, wat hij dan ook deed. In de tweede uitzending was Marc-Marie Huijbrechts te gast, die Verhulst duidelijk uitlegde waarom dit niet het geval is.

Maandag was Margriet Hermans te gast, die in een eigen tv-programma van een kwart eeuw geleden al tot de conclusie was gekomen dat het n-woord uit den boze is. Scenarist Raf Njotea was ook aanwezig en probeerde Verhulst nog uit te leggen dat hij zelf met die term werd uitgescholden en wat dat met hem deed. Het mocht niet baten, Verhulst leek niet te snappen – of niet te willen snappen – waarom hij het woord niet in de mond zou moeten nemen.