De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Mantelzorgwaarde in de economie Opinie Vandaag leestijd 2 minuten 136 keer bekeken Bewaren

Marcel Kolder Kanteldenker Persoon volgen

Aan de slag met zorg is: aan de slag met arbeid.

Wie werk en mantelzorg combineert als ik, weet het als geen ander: zorg vréét elke dag tijd, energie en ruimte voor keuzes. Het coalitieakkoord ‘Aan de slag’ reduceert zorg tot een kostenpost en negeert de harde realiteit: zonder steun schuiven we die zorg af op werkenden zelf. Gevolg? Meer verzuim, meer burn-outs, minder productiviteit en een rekening die uiteindelijk bij ons allemaal terechtkomt.

Eén op de vier werkenden is mantelzorger

Dat is nu norm in ons land waar de formele zorg kreunt onder tekorten in de formele zorg. Mantelzorgers vangen die tekorten op, voorkomen dat situaties escaleren en houden miljoenen mensen aan het werk. Ze leveren jaarlijks 1,5 miljard uur zorg: een maatschappelijke waarde van ruim 20 miljard euro. Dit is de onzichtbare ruggengraat van onze economie. En toch kijkt de politiek er straal overheen.

Bezuinigen op zorg is economisch sabotage

Zonder ondersteuning betalen mantelzorgers een hoge prijs: meer stress, vaker ziekmeldingen, lagere prestaties. Werkgevers draaien op voor de rekening, de toch al krappe arbeidsmarkt raakt verder verstopt, en de samenleving betaalt mee in verloren groei.

De oplossing ligt voor het oprapen en betaalt zichzelf terug: flexibel werk, goed mantelzorgverlof en toegankelijke respijtzorg. Bedrijven die hierin investeren, zien direct resultaat: minder uitval, hogere betrokkenheid, betere retentie.

Mantelzorg serieus nemen ís gewoon slim arbeidsmarktbeleid

Wie meer mensen aan het werk wil, moet eerst zorgen dat werken kán. Investeer in mantelzorg en je behoudt talent, stabiliseert de economie en bouwt een arbeidsmarkt die klaar is voor de toekomst.

Blijf mantelzorg negeren en je kiest bewust voor meer uitval, hogere kosten en een samenleving waarin mensen kapotgaan. Investeer je wel, dan kies je voor groei, veerkracht en echte vooruitgang. Niets doen is kiezen voor achteruitgang.