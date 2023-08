Mantelzorg in het ziekenhuis? Hm, oké, vertel maar hoeveel het betaalt

Er heerst enig enthousiasme over het voornemen van het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein om mantelzorgers in te schakelen bij de verpleging. Zo hoopt men bepaalde gaten te vullen die door het gebrek aan verplegend personeel zijn gevallen. De initiatiefnemers beroepen zich op een zogenaamd geslaagde proef die in het Amsterdams Medisch Centrum is genomen. Tegelijk benadrukt men dat het hier om een aanvulling gaat en niet om een vervanging. Ook zou het verplegend personeel aanvankelijk juist meer tijd kwijt zijn aan het instrueren en begeleiden van mantelzorgers. Bijvoorbeeld in het zetten van injecties, het aanbrengen van sondes of het opmaken van bedden op een zodanige wijze dat patiënten geen doorligwonden krijgen.