Manosfeer influencers Andrew en Tristan Tate gearresteerd in Miami wegens tientallen misdrijven

"We hebben besloten Andrew en Tristan Tate te vervolgen voor aanvullende misdrijven, waaronder verkrachting, het organiseren of faciliteren van mensenhandel voor seksuele uitbuiting en misdrijven met betrekking tot kiinderpornografie", aldus Malcolm McHaffie, hoofd van de speciale misdaadafdeling van het Openbaar Ministerie. "Deze beslissingen volgden op de ontvangst van een nieuw dossier met bewijsmateriaal van de politie van Bedfordshire en brengen het totale aantal vermeende slachtoffers in deze zaak op zeven."

De broers, die een grote schare jonge mannen aan zich hebben gebonden door schaamteloze masculiniteit te prediken en een fortuin hebben verdiend met online porno, zijn in drie landen onderwerp geweest van strafrechtelijk onderzoek. In Roemenië, waar de broers Tate voorheen woonden, onderzochten aanklagers beschuldigingen dat ze tientallen vrouwen – onder wie een 17-jarig meisje – hebben gedwongen tot het maken van pornografie. Ook is er onderzoek gedaan naar Andrew Tate vanwege beschuldigingen dat hij een van de vrouwen heeft verkracht en seks heeft gehad met een 15-jarige. Roemeense aanklagers hadden de broers verboden het land te verlaten zolang het onderzoek daar voortduurde, maar vorig jaar kwamen ze overeen de reisbeperkingen op te heffen. De stap was het hoogtepunt van een jarenlange poging van Andrew Tate om allianties te smeden met de adviseurs en familieleden van president Trump, zo bleek uit een onderzoek van de Times. In de Verenigde Staten kondigde de procureur-generaal van Florida, James Uthmeier, afgelopen maart een onderzoek aan naar de broers na hun aankomst daar. Uit het Times-onderzoek bleek dat anti-mensenhandelagenten van het Department of Homeland Security al jaren aan onderzoek deden naar hun activiteiten.