Mannetjeschildpadden sterven uit door klimaatcrisis

De stijging van de temperatuur als gevolg van de klimaatcrisis, brengt het voortbestaan van zeeschildpadden in gevaar, alleen niet op de manier die je misschien denkt: door het warmere water en zand, komen in Florida uit de eieren vrijwel alleen nog maar vrouwtjes gekropen.

Bij een incubatietemperatuur tot zo’n 27 graden zal de schildpad meestal een mannetje worden, boven de 31 graden vrijwel altijd een vrouwtje. Normaliter schommelen de temperaturen voldoende om voor een gebalanceerde mix tussen de geslachten te zorgen, maar de laatste jaren is het zo warm dat daar geen sprake meer van is. In de afgelopen vier jaar is er op de stranden van Florida zo goed als geen mannetjesschildpad meer uitgekomen.

Milieuagentschap de National Ocean Service waarschuwt dat de opwarming van de aarde niet alleen in Florida maar over heel de wereld het voortbestaan van schildpadden en andere reptielen in gevaar brengt. De laatste vier zomers in Florida zijn de vier heetste jaren ooit gemeten in de zuidelijke Amerikaanse staat.