Mannen moeten de stemmen van vrouwen versterken Opinie • Vandaag • leestijd 6 minuten • 187 keer bekeken • bewaren

Abdelilah Amraoui Creative Director Artistic Ninja

© cc-foto: World Bank/ Rachid Bouzidi

Ik schrijf dit op Moederdag. Het is dan gepast om de schijnwerpers te richten op de ongelooflijke reis die vrouwen door de geschiedenis heen hebben afgelegd. Van de uitgestrekte vlaktes van Afrika tot aan de geplaveide straten van Europese steden, en van de serene tempels van Azië tot aan de bruisende metropolen van Amerika, vrouwen overal ter wereld hebben zich onderscheiden als levende getuigenissen van kracht, veerkracht en trots.

In vroeger tijden stonden vrouwen aan de frontlinie van de strijd voor gelijkheid, hun vastberadenheid en woorden sneden als zwaarden, dwars door de onrechtvaardigheid. Vandaag de dag beklimmen vrouwen de toppen van bedrijven, wetenschap en politiek alsof de glazen plafonds van suiker zijn gemaakt. En laten we niet de vrouwelijke astronauten vergeten, zwevend hoog boven ons in de ruimte, letterlijk nieuwe hoogtes bereikend.

Dan is er de andere kant van de moderne vrouw: borstvergrotingen, lippen fillers en botox lijken wel de nieuwe standaarduitrusting voor elke wannabe-diva. Het is soms alsof sommige vrouwen een loyaliteitskaart hebben bij de plastisch chirurg. En dan zijn er de zelfverklaarde golddiggers, die niet alleen hun financiën feilloos beheren, maar ook elke ochtend hun dag beginnen met een kopje koffie en een bespreking over de beurs alsof het de nieuwste roddel is. Ze mixen hun koffie met de laatste aandelengrafieken en schudden hun hoofd in afkeuring als de koffie te zwak is of de aandelen te instabiel zijn. Hun vermogen om een latte macchiato te bestellen terwijl ze tegelijkertijd een aandelensplitsing uitleggen is bijna magisch. Hun eeuwige bronskleurige huid verraadt hun toewijding aan de zonnebank. Hun favoriete bezigheden? Brunches en lunches bij de 'Harbour Club' met hun nieuwste designeroutfit en hun telefoon in de aanslag voor de perfecte selfie.

Natuurlijk val ik op mooie vrouwen, maar ik geef de voorkeur aan natuurlijke schoonheid. Er is niets beters dan een vrouw die zichzelf accepteert zoals ze is, zonder te veel poespas. Die authentieke uitstraling, een vriendelijke glimlach, en een oprechte blik raken me meer dan de perfecte façade. Het innerlijke telt net zo zwaar mee; een sterke persoonlijkheid, intelligentie en empathie zijn minstens even belangrijk. Deze kwaliteiten maken een vrouw echt aantrekkelijk en inspirerend voor mij.

Gelukkig is er een krachtige golf van authentieke, gedreven vrouwen die hun eigen weg banen. Ze laten zien dat ware schoonheid van binnenuit komt en dat echte kracht in jezelf vinden ligt. Deze vrouwen inspireren anderen om hun dromen na te jagen, hun eigen pad te volgen en te stralen met hun unieke talenten. Dus dames, wees trots op wie jullie zijn en blijf strijden voor gelijkheid en zelfexpressie. Jullie maken de wereld tot een mooiere plek!

En mannen, laten we eerlijk zijn, we hebben die vrouwen hard nodig om ons leven een beetje meer kleur te geven en ons af en toe een reality check te geven. In al hun diversiteit en trots vormen deze vrouwen de ruggengraat van onze samenleving. Hun verhalen weerspiegelen niet alleen de kracht en veerkracht van de menselijke geest, maar ook de verbondenheid die ons allen verenigt, ongeacht onze achtergrond of afkomst.

Op Moederdag is het ook belangrijk om de rol van moeders te erkennen, niet alleen als degenen die ons het leven hebben geschonken, maar ook als bronnen van kracht, wijsheid en onvoorwaardelijke liefde. Moeders overal ter wereld hebben offers gebracht en grenzen verlegd om hun gezinnen te ondersteunen en hun kinderen te helpen bloeien. Laten we de dag aangrijpen om hen te eren en te bedanken voor alles wat ze doen.

Afrikaanse veerkracht:`

De trotse Afrikaanse vrouw heeft haar eigen verhaal van veerkracht en doorzettingsvermogen, geworteld in eeuwen van traditie en cultuur. Haar kracht straalt uit de levendige kleuren van haar kleding, de ritmische bewegingen van haar dans en de warme glimlach die haar gezicht verlicht. Ze is de belichaming van moed en vastberadenheid, een symbool van trots en zelfrespect. Haar erfgoed weerspiegelt zich in de verhalen die ze vertelt en de liederen die ze zingt, waarbij elke melodie een echo is van haar voorouders en elke danspas een eerbetoon aan haar geschiedenis. Haar gemeenschap draagt ze met trots, als een levend testament van kracht en veerkracht, en ze is een inspiratiebron voor hen die haar pad kruisen.

Europese elegantie:

De Europese vrouw betovert met haar verfijnde elegantie en tijdloze charme. Ze wandelt door de geplaveide straten van oude steden, haar hoofd omhoog en haar hart vol van geschiedenis en erfgoed. Haar stijl is zo klassiek dat zelfs de stenen van de geplaveide straten haar een knipoogje geven en stiekem hopen dat ze nog eens langskomt voor een modeadvies. In haar aanwezigheid voelt men de echo's van een vervlogen tijdperk, waar elke steen een verhaal vertelt en elke gebouw een herinnering oproept aan een lang vervlogen tijd. Ze draagt haar erfgoed met gratie, als een levend schilderij van vergane glorie, en haar aanwezigheid is een eerbetoon aan de rijke geschiedenis van haar land.

Aziatische wijsheid:

De Aziatische vrouw straalt met haar delicate gratie en doordringende wijsheid. Ze draagt de tradities van haar voorouders met zich mee, terwijl ze tegelijkertijd haar eigen weg baant in de moderne wereld. Haar glimlach is als een zonnestraal op een regenachtige dag, en haar kalme wijsheid laat een blijvende indruk achter op iedereen die haar ontmoet. Haar spirituele kracht weerspiegelt zich in de rustige blik in haar ogen en de bedachtzame woorden die ze spreekt. Ze is een bron van stabiliteit in een wereld vol verandering, een baken van hoop en wijsheid voor hen die haar leren kennen.

Amerikaanse ambitie:

De Amerikaanse vrouw is de belichaming van de American Dream, met haar grenzeloze ambitie en onbegrensde mogelijkheden. Haar vastberadenheid om haar doelen na te streven en haar dromen waar te maken, inspireert anderen om hetzelfde te doen. Ze is een pionier, klaar om nieuwe horizonten te verkennen en grenzen te verleggen. Haar geest is zo vrij als de uitgestrekte vlaktes van haar land, en haar hart is zo groot als de dromen die ze koestert. Ze is een levend bewijs van de kracht van vastberadenheid en de belofte van de Amerikaanse idealen.

Arabische trots:

De Arabische vrouw, met haar intrigerende mix van traditie en moderniteit, draagt de erfenis van haar cultuur met trots. Haar schoonheid schittert in de fijne details van haar gewaden en de subtiele elegantie van haar sieraden. Haar ogen spreken van eeuwenoude verhalen, terwijl haar vastberaden geest haar vooruit stuwt in de hedendaagse wereld. Ze is als een feniks, oprijzend uit de as van tegenspoed en uitdagingen. Haar veerkracht is als een oase in de woestijn, een bron van inspiratie voor hen die haar pad kruisen. Haar stem, zacht maar krachtig, weerklinkt door de eeuwen heen, en haar aanwezigheid is een testament van de rijke geschiedenis en de veelzijdigheid van de Arabische cultuur.

Oceanische charme:

En tot slot, de Oceanische vrouw, met haar serene schoonheid en diepe verbondenheid met de natuur. Ze beweegt zich met de gratie van de golven en de kracht van de wind, haar hart een echo van de oceaan diep binnenin. Haar geest is vrij als de uitgestrekte horizon, en haar ziel is geworteld in de rijke culturele tradities van haar thuisland. Ze is als een wegwijzer voor hen die de oceaan van het leven bevaren, haar wijsheid een baken van hoop in tijden van onrust. Haar liefde voor haar thuisland is grenzeloos, en haar band met de oceaan is een weerspiegeling van haar diepe verbondenheid met de wereld om haar heen.

Dus samen kunnen we opstaan en de handen ineenslaan, mannen en vrouwen, om een wereld te creëren waarin iedereen de kans krijgt om zijn volledige potentieel te bereiken, ongeacht geslacht, afkomst of achtergrond. We moeten de stemmen van vrouwen versterken, hun prestaties vieren en hun strijd voor gelijkheid voortzetten. Eerlijk gezegd, als mannen het alleen voor het zeggen hadden, zouden we waarschijnlijk nog steeds rondrijden in auto's die worden aangedreven door onze voeten, zoals in de Flintstones.

Samenwerking en ondersteuning zijn essentieel, want een wereld waarin vrouwen floreren, is een wereld waarin we allemaal kunnen genieten van een beetje meer moderne technologie en een beetje minder holbewoners humor.