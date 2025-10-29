Mannen met borstkanker de dupe van fascistische transhaat Trump-regime

Het Trump-regime heeft het voor mannelijke veteranen moeilijker gemaakt om medische zorg te krijgen voor borstkanker, een zeldzame maar dodelijke ziekte. Volgens een intern memo van het Department of Veterans Affairs (VA), in handen van ProPublica, zal de dienst niet langer automatisch aannemen dat borstkanker bij mannen verband houdt met militaire dienst. De wijziging is niet gebaseerd op nieuwe wetenschappelijke inzichten, maar op een presidentieel bevel van Donald Trump om “de biologische waarheid te herstellen” binnen de federale overheid. Een hondenfluitje voor de fascistische transhaat van de Amerikaanse regering.
Door deze beleidswijziging verliezen jaarlijks zo’n honderd nieuw gediagnosticeerde mannelijke veteranen de automatische toegang tot vergoedingen die eerder waren gegarandeerd onder de zogenoemde PACT Act, een wet uit de Biden-periode die de zorg voor veteranen met door giftige stoffen veroorzaakte ziekten uitbreidde.
Deskundigen waarschuwen dat de nieuwe regels kunnen leiden tot vertragingen of zelfs het uitblijven van behandelingen, terwijl onderzoek juist aantoont dat borstkanker bij mannen vaker voorkomt bij veteranen en vaak dodelijker is dan bij vrouwen.
Meer over:actueel, transhaat, verenigde staten, donald trump
