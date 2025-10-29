Mannen met borstkanker de dupe van fascistische transhaat Trump-regime

Het Trump-regime heeft het voor mannelijke veteranen moeilijker gemaakt om medische zorg te krijgen voor borstkanker, een zeldzame maar dodelijke ziekte. Volgens een intern memo van het Department of Veterans Affairs (VA), in handen van ProPublica, zal de dienst niet langer automatisch aannemen dat borstkanker bij mannen verband houdt met militaire dienst. De wijziging is niet gebaseerd op nieuwe wetenschappelijke inzichten, maar op een presidentieel bevel van Donald Trump om “de biologische waarheid te herstellen” binnen de federale overheid. Een hondenfluitje voor de fascistische transhaat van de Amerikaanse regering.