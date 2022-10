Mannen maken vaker een ernstig verkeersongeluk dan vrouwen Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 59 keer bekeken • bewaren

Mannelijke bestuurders in Groot-Brittannië hebben drie keer meer kans dan vrouwen om betrokken te raken bij aanrijdingen waarbij voetgangers ernstig gewond raken of komen te overlijden. Dat blijkt uit een analyse van The Guardian.

In een periode van 18 maanden waren 4.363 mannen en 1.473 vrouwen betrokken bij ongelukken waarbij voetgangers zwaargewond raakten of om het leven kwamen. Hoewel in tien jaar tijd het aantal en de snelheid van de aanrijdingen daalde, is de kloof tussen mannen en vrouwen groter geworden.

Het blijkt dat als mannen achter het stuur zitten, voetgangers meer kans hebben om ernstig gewond te raken of te overlijden dan lichtgewond ervan af te komen. Voor vrouwen is deze kans minder groot. Zo blijkt dat bij ongeveer 33 procent van de ongelukken waarbij een man reed, deze resulteerden in ernstig of dodelijk letsel, tegenover 28 procent bij vrouwen. Het verschil zou deels te maken hebben met het soort voertuig dat werd gebruikt. In 2021 was een op de vier sterfgevallen onder voetgangers op wegen te wijten aan een aanrijding met een bestelwagen, vrachtwagen of bus.

Mannen zouden niet alleen meer kans hebben om schade te brengen aan voetgangers. Zij zouden ook zelf meer kans hebben om te overlijden bij verkeersongelukken. Volgens het laatste rapport van het Department for Transport waren in 2021 78 procent van de verkeersdeelnemers die stierven tijdens deze ongelukken van het mannelijk geslacht.