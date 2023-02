Mannen die zwaar werk doen blijken aanzienlijk vruchtbaarder

Uit nieuw onderzoek van het Amerikaanse Brigham and Women’s Hospital blijkt dat mannen die zwaar werk verrichten veel meer sperma produceren dan mannen die weinig bewegen. Het gaat vooral om werk waarbij spierkracht wordt gebruikt om dingen op te tillen of te verplaatsen, dat van invloed blijkt op de vruchtbaarheid.

De toenemende onvruchtbaarheid van mensen is voor bijna de helft toe te schrijven aan de verminderde spermakwaliteit en het seksueel functioneren van mannen. Uit eerder onderzoek bleek dat de hoeveelheid zaadcellen en spermakwaliteit bij mannen die kampen met vruchtbaarheidsproblemen tussen 2000 en 2017 met wel 42 procent is afgenomen.

In het nieuwe onderzoek is gekeken naar de gegevens van 1500 mannen en vrouwen en met name 377 mannelijke partners van stellen die zich meldden voor een vruchtbaarheidsbehandeling. Daaruit bleek dat mannen die fysieke beroepen uitoefenen waarbij regelmatig zware objecten verplaatst moeten worden het aantal zaadcellen wel 44 procent hoger was dan bij mannen die zich niet fysiek inspannen.