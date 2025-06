Mannelijke onzekerheid

De oude, boze, witte, vijftigplus-man was inmiddels natuurlijk een sleets begrip geworden dus hoe nu die groep jonge mannen te benoemen die naar eigen zeggen te weinig of zelfs helemaal geen seks heeft en boos is op de hele wereld behalve op zichzelf? De veertigjarige schlemiel die in al zijn zielige lelijkheid nog altijd bij zijn moeder woont en op hoerenbezoek is aangewezen wordt hier waarschijnlijk niet bedoeld. Nieuwswaarde-marketinggewijs natuurlijk niet echt een sexy groep. ‘Boze Maagden’ klinkt ook al voor geen meter, maar wacht eens…. ’Onvrijwillig Celibatair’. Verdomd, we noemen die nieuwe boze jongemannengroep IN(-voluntary) CEL(ibatair)S, en op hun ‘beweging’ planten we de Incelculture-vlag. Niks boze vrijgezellen met morsige sexblaadjes op zolderkamers. Activisten zijn het, die vanuit hun boosheid de wereld bestoken met vrouwonvriendelijke teksten en strategieën over hoe die verdomde vrouwen dan toch aan de haak te slaan.