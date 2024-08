Man zwaargewond na racistisch haatmisdrijf bij rellen Verenigd Koninkrijk Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 373 keer bekeken • bewaren

Bij de racistische rellen die het Verenigd Koninkrijk al een week in zijn greep houden, is in de nacht van maandag op dinsdag een zwaargewonde gevallen. In Belfast viel een groep rechts-extremisten een man aan die vervolgens op zijn hoofd werd gestampt. De politie beschouwt de aanval als een haatmisdrijf.

Een xenofobe meute van enkele tientallen mensen, gooide stenen en molotovcocktails naar de politie en naar anti-racisten, stak een politieauto in brand en probeerde de restanten van een supermarkt in brand te steken die tijdens een eerdere rel op zaterdag ook al in brand was gestoken. De winkel is eigendom van een persoon met een immigratie-achtergrond. Agenten wisten dit keer de brand te doven voor verdere schade aan het pand werd toegebracht.

“Er is nooit een rechtvaardiging voor dit soort gewelddadig gedrag,” zegt minister Gordon Lyons tegen de BBC. “Er is geen rechtvaardiging voor aanvallen op de politie, die moeten stoppen en dat moet direct gebeuren.”

Ook in andere delen van het land gingen extremisten opnieuw massaal de straat op om hun racisme op migranten te botvieren. In de stad Plymouth, in het zuidwesten van Engeland, werd de politie aangevallen met onder meer stenen en vuurwerk. Dat meldt ANP. Een aantal agenten liep daarbij lichte verwondingen op. In het Noord-Engelse Darlington werden bakstenen naar agenten gegooid. Een 18-jarige man zit vast op verdenking van onder meer het aanvallen van een agent.

De Britse politie heeft sinds de rellen een week geleden uitbraken bijna vierhonderd mensen opgepakt. Die rellen braken uit na een steekpartij in Southport waarbij drie kinderen werden gedood. Er werd vervolgens ten onrechte beweerd dat de 17-jarige jongen een islamitische asielzoeker is, waarna door het hele land racisten zich tegen niet-witte Britten en migranten keerden. Daarbij werden meerdere asielzoekerscentra belaagd en in brand gestoken. In Hull werd een man uit zijn auto gesleurd door een horde rechtsextremisten, waarna vanuit de omstanders werd geroepen dat het slachtoffer moest worden gedood.