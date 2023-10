Man slaat Baudet met paraplu op hoofd in België

27 okt. 2023 - 11:14

@Westen "Everything before 'but' is bull zoals de Amerikanen zeggen" Oppervlakkige analyse. 'Ja maar' kan heel verhelderend zijn. Net zoals 'Enerzijds, anderzijds'. Of wou je die taaloptie ook cancellen? Als ik nu de opmerking gemaakt had 'Verwerpelijk natuurlijk, maar wel begrijpelijk', had je wellicht een punt gehad. Dàn had mijn 'ja maar' gewoon 'niet verwerpelijk' betekend. Maar ik heb het woord 'begrijpelijk' nergens gebruikt. Ik heb alleen maar gezegd dat Baudet weinig last van de klap zal hebben gehad (op ironische wijze, om de man te typeren). In dit geval is mijn 'maar' dus veel meer een 'én'. 'En' ik vind dat geweld verwerpelijk (enerzijds), 'En' ik wijs op de olifantshuid van Baudet (anderzijds). Je mag het van mij overigens best een 'sick joke' noemen, omdat het een grap betreft over het slachtoffer van een bepaalde situatie. Daar ging ook Karingin met haar uitroep op in. Ook zij vond mijn reactie ongepast, maar moest er toch om lachen. (Toch Karin?) Maar je mag niet twijfelen aan mijn veroordeling van het toegepaste geweld. Want nu is het nog een paraplu, maar wat is het de volgende keer.