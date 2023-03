Man overlijdt na verkeerde dosering vitamine D-capsules

In België is een oudere man overleden die per abuis een verkeerde dosering vitamine D innam. Hij slikte de capsules dagelijks terwijl ze bedoeld waren om een keer per maand in te nemen. Vitamine D stapelt zich op in het lichaam. De te hoge dosering leidde tot vergiftiging. De man werd apathisch. Uit bloedonderzoek bleek dat hij als gevolg van de overdosering kampte met hypercalciëmie, een teveel aan calcium in het bloed. Door de effecten van vitamine D gaan darmen meer kalk opnemen en de nieren minder juist minder kalk uitscheiden. Daardoor stijgt het calciumgehalte in het bloed. "Dat kan klachten geven van verminderd bewustzijn, maar ook hartritmestoornissen waardoor je dus kan overlijden," verklaart professor Chantal Mathieu van het Universitair Ziekenhuis Leuven tegenover de VRT.