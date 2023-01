Man op blote voeten helpt koala snelweg in Australië oversteken

De 39-jarige Will Thornton heeft donderdagochtend in Queensland, Australië een koala helpen oversteken op een snelweg met vier rijstroken. In een video die zijn schoonmoeder heeft gedeeld, is te zien hoe Thornton op blote voeten het verkeer stopt, zodat de koala veilig kan oversteken.

"De mensen in de auto's waren behoorlijk begripvol, ze stopten toen ik de weg op stapte", zei Thornton. “Het was een beetje surrealistisch. Ik moest mijn handen in de lucht steken zodat de chauffeurs niet zouden denken dat ik een of andere gek was. Maar ze konden zien dat er een koala op de weg was en ze begrepen het. Ik ben gewoon blij dat hij het gehaald heeft."