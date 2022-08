Man na korte vakantie besmet met corona, apenpokken én hiv

Een Italiaanse man is tijdens een vijfdaagse vakantie besmet geraakt met corona, apenpokken én hiv. Het is voor het eerst dat bij iemand alle drie de ziektes zijn vastgesteld. Onderzoekers hebben hun bevindingen gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Infection .

RTL Nieuws meldt dat de man kort in Spanje verbleef, waar hij onbeschermde seks met mannen had. Kort na thuiskomst testte hij na klachten positief op corona. Niet veel later kwam daar ernstige huiduitslag bij, wat na onderzoek apenpokken bleek. Uit verder onderzoek kwam naar voren dat de man ook nog eens hiv had. Ook die besmetting is recent, aangezien een recente hiv-test nog negatief was.