Onverstandig: autorijden terwijl je rijbewijs is ingenomen. Nog stommer: tijdens die autorit via Zoom inbellen met de rechter in je zaak over dat ingevorderde rijbewijs. En toch is dat exact wat Corey Harris uit de Amerikaanse staat Michigan deed, terwijl hij op borgtocht vrij was. De rechter had dan ook niet veel tijd nodig om tot een oordeel te komen.