Man die op Trump schoot, had waarschijnlijk hekel aan joden en immigranten

Er lijkt meer duidelijkheid te komen over de overtuigingen van Thomas Matthew Crooks, de 20-jarige man die eerder deze maand een aanslag pleegde op Donald Trump. Volgens Paul Abbate, adjunct-directeur van de FBI, is de federale recherche gestuit op een account dat de schutter in 2019 en 2020 waarschijnlijk gebruikte.

Eerder was al bekend geworden dat Crooks geregistreerd stond als Republikein. Het lijkt onwaarschijnlijk dat hij het specifiek op Trump had gemunt. Uit de informatie op zijn telefoon blijkt dat hij ook keek naar optredens van Joe Biden. Andere mogelijke doelwitten waren minister van Justitie Merrick Garland en FBI-directeur Chris Wray. Hij was voorts geïnteresseerd in mass shootings en energiecentrales.