Man die acht mensen doodschoot in Texas was neonazi en vrouwenhater

De man die zaterdag acht mensen doodschoot in een winkelcentrum in Allen, Texas was een neonazi. Dat valt op te maken uit zijn foto’s en berichten op sociale media. De 33-jarige Mauricio Garcia had een hakenkruistatoeage op zijn borst en het logo van de SS op zijn arm. Ook was hij dol op nazi-uniformen, ontdekte Aric Toler van het onderzoekscollectief Bellingcat.