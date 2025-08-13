Maluma stopt live concert om bezwaar te maken tegen aanwezigheid baby in publiek

De Colombiaanse artiest Maluma, die afgelopen maart nog in het Rotterdamse Ahoy' stond, heeft een optreden in Mexico City stilgelegd om een fan toe te spreken die een baby had meegenomen. De zanger merkt op dat de baby niet ouder dan een jaar zal zijn. "Denk je dat het een goed idee is een 1-jaar oude baby mee te nemen naar een concert waar het geluid zo enorm hard is? En de baby niet eens oorbeschermers heeft?" Maluma, onder meer bekend van de wereldhit Hawaii, is sinds ruim een jaar zelf vader en legt aan de fan uit dat hij zijn baby nooit mee zal nemen naar een concert. "Let volgende keer een beetje beter op."