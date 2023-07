Mallorca zucht onder plaag van straalbezopen Nederlandse jongeren

23 jul. 2023 - 12:16

Vorig jaar in Oostenrijk hielp een uiterst vriendelijke man mijn jonge dochter op een vlot. Maar nadat ik Nederland zei op zijn vraag waar we vandaan kwamen gaf hij aan dat hij enorm slechte ervaring had met zich misdragende Nederlanders bij de Formule 1 en maakte zich snel uit de voeten. En zo gaat het echt vaak in den vreemde. Nederlanders hebben echt een slechte naam. Toch een interessante vraag waarom de Nederlandse toerist de meest asociale toerist in Europa lijkt. Of is de gemiddelde Nederlander sowieso asociaal en valt het in eigen land niet meer zo op?