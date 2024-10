Makers van Trump-film bedolven onder bedreigingen en antisemitisme door MAGA-sekte

Een van de vele, vele dingen die Donald Trump niet kan, is kritiek incasseren. Hij is dan ook laaiend dat er een film is gemaakt over zijn eigen gedragingen in de jaren 70 en 80 in New York. Nadat een poging van Trump om de film The Apprentice tegen te houden mislukte, ging hij over tot het uitschelden van de makers ervan. Dat leidt inmiddels tot een stroom van bedreigingen en antisemitisme richting de filmmakers van Trumps sektarische aanhang.