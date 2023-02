Maker Dilbert-cartoon doet racistische uitspraken, kranten stoppen met publicatie

Honderden Amerikaanse kranten stoppen met de publicatie van de Dilbert-cartoon. De aanleiding is de racistische uitspraken die maker Scott Adams deed in een YouTube-video.

Hij reageerde op een opiniepeiling van een conservatieve organisatie die beweerde aan te tonen dat veel Afro-Amerikanen het oneens zijn met de stelling: ‘’Het is oké om wit te zijn.’’

Adams noemde zwarte Amerikanen een ‘’haatgroep’’ en gaf witte Amerikanen het advies om ‘’zo ver mogelijk uit de buurt te blijven van zwarten’’. “Als bijna de helft van alle zwarten het niet eens is met de witten, dan is het een haatgroep”, zei hij onder andere. “En ik wil niets met ze te maken hebben.” De maker kreeg al eerder kritiek vanwege zijn standpunten, maar dit was voor vele kranten de druppel die de emmer liet overlopen.