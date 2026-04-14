Magyar: Orbán financierde extreemrechts haatfestijn CPAC met belastinggeld, 'een misdrijf'

De aanstaande Hongaarse premier Péter Magyar heeft zijn voorganger Viktor Orbán beschuldigd van het illegaal financieren van de extreemrechtse haatevenementen CPAC met belastinggeld. Magyar, die Orbán afgelopen weekend versloeg bij verkiezingen die een einde maakten aan diens zestien jaar durende schrikbewind, noemde de constructie ronduit een misdrijf: "Het vermengen van partijfinanciering met overheidsuitgaven is naar mijn mening een strafbaar feit, en dit zal door de toekomstige autoriteiten moeten worden onderzocht.

Dat Orbán diep in de staatsbuidel tastte om het haatcongres te organiseren, mag geen verrassing heten. CPAC Hongarije groeide onder zijn hoede uit tot een vast trefpunt voor fascisten en rechtsextremisten uit de hele wereld. Geert Wilders was er meerdere keren een graag geziene gast, waar hij op het podium tierde over "de politiek van open grenzen en massa-immigratie." Extremist Eva Vlaardingerbroek was een nóg controversiëlere verschijning op het podium. Ze propageerde er de nazistische omvolkingstheorie en verklaarde dat "blanke Europeanen in eigen landen worden vervangen". Haar speech werd door YouTube verwijderd wegens haatzaaien.

Magyar wil nu onderzocht hebben hoeveel Hongaars belastinggeld er precies in deze haatfeestjes is gestoken, en via welke kanalen. De zaak krijgt ook internationale dimensies: CPAC Hongarije trok niet alleen duizenden bezoekers van over de hele wereld, maar ook zittende premiers, oud-premiers en partijleiders die gezamenlijk een wie is wie vormen van Europees radicaal- en extreemrechts. Of het onderzoek ook gevolgen heeft voor de bijvoorbeeld Amerikaanse en Nederlandse deelnemers die daarmee indirect van de Hongaarse staatskas profiteerden, is vooralsnog onduidelijk.

CPAC blijft overigens "meer dan welkom" in Boedapest, aldus Magyar, maar dan gefinancierd met privégeld.