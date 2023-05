MAGA-mafketel Marjorie Taylor Greene roept op tot fatsoen en wordt lang en hard uitgelachen

25 mei 2023 - 19:37

We zullen zien hoe het straks gaat met het schuldenplafond in de USA. Of het verhoogd wordt of niet. Hoogstwaarschijnlijk wel. Want hebben wij hier financieel ook een probleem. Maar dat is dan de schuld van iemand anders uiteraard. Republikeinen, net als kleine verwende kinderen (wat extreemrechts vaak ook is, welke niet afwezig in deze club), zal tegengewerkt worden dat de laatste dag. We zullen wat na deze maand er dus gebeurt. Met een begrotingstekort van nu 20% en een schuld van 31.8 biljoen dollar (250.000 dollar per belastingbetaler) is het al lang geen AAA-land meer. Word het zo gerankt door de 3 ratingbureaus dan hebben ze een probleem. Na Clinton was het begrotingstekort 58% in 2000. 2 "rode" en 2 "blauwe" presidenten hebben dit niet kunnen oplossen. En dat terwijl er de nodige investeringen nodig zijn in infrastructuur en vergroening van de economie. Met de Republikeinse kandidaten, clowns in mijn perceptie, die eventueel president kunnen worden, zal dat niet beter worden. Belastingverlaging en defensie uitgave zal groter worden door een partij die aangeduid wordt, ironisch, als "rode" partij of staat waar men regeert. Terwijl men socialisme als het grote kwaad ziet....