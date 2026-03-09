MAGA-influencers keren Trump de rug toe vanwege oorlog

Screenshot De Standaard
Een deel van de achterban van Donald Trump keert zich af van de president. Extreemrechtse influencers als Nick Fuentes en Tucker Carlson moeten niets hebben van de oorlog die Trump met Benjamin Netanyahu is begonnen tegen Iran, laat De Standaard zien.
Slechts 27 procent van de Amerikanen staat achter de aanvallen. Ook een deel van de MAGA-achterban vindt dat de oranje Witte Huis-bewoner zijn verkiezingsbeloftes heeft gebroken door Amerika in een nieuwe, kostbare oorlog te storten.
