Mag je de koran verbranden? Uiteindelijk wel

Is dat een goed idee? Op het eerste gezicht wel. De acties van Edwin Wagensveld roepen automatisch de beruchtste boekverbrandingen uit de geschiedenis in herinnering: die in Duitsland na de machtsovername van Hitler. Het was geen initiatief van de nazipartij of van Goebbels maar van extreemrechtse studenten. Vóór 1795 kwam het trouwens in Nederland vaak genoeg voor dat in opdracht van het gerecht verboden boeken en pamfletten in het openbaar door de beul op het schavot werden verbrand. Dat zijn om zo te zeggen geen lekkere precedenten. Edwin Wagensveld staat in die traditie.