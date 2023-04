Mag ik dan bbbij jou

2 apr. 2023 - 11:40

Ik kan me de grap van Hugo de Jonge nog herinneren. Triple B. Kijkende naar de voortgang van de huidige verkennende gesprekken in de provincie: - Veel verkenners van traditionele partijen. - BBB komt waarschijnlijk in elke provincie in het college. - D66 wordt zoveel mogelijk buiten gesloten. - Het komt de VVD en het CDA goed uit dat de macht van D66 talende is. - GL en PVDA gaan in de provincies waarschijnlijk gewoon samen met de BBB in coalitie. ( ondanks de dreigementen van Klaver en Kuiken voor de verkiezingen ) - BBB is tot nu toe een stabielere partij dan gedacht. - Omtzigt zal bij CDA leden ( en ook bij andere partijen ) voor angstige dromen zorgen. ( wat gaat hij doen ? )