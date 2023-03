Mag de huidige Eerste Kamer na deze verkiezingsuitslag nog wel over controversiële wetten stemmen?

Pieter Omtzigt twitterde een dag voor de verkiezingen niet voor niets de vraag of de Pensioenwet nog onderwerp van een verkiezingsdebat was geweest. Waarin hij terecht aangaf dat het van belang is of de oude Eerste Kamer of de nieuwe samenstelling van de senaat over de pensioenwet zal gaan stemmen. De kans dat de nieuwe Pensioenwet door de nieuw te vormen Eerste Kamer wordt aangenomen is immers gering, gelet op het standpunt van de BBB, Pieter Omtzigt, de SP en andere oppositiepartijen bij de stemming erover in de Tweede Kamer.